Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Эстонии на уровне "AA-" и краткосрочный рейтинг "A-1+".
Как говорится в сообщении агентства, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".
S&P отмечает, что рейтинг "AA-" отражает то, насколько правительство страны способно в будущем выполнить взятые на себя долговые обязательства.
Рейтинг поддерживают сильные государственные институты, членство Эстонии в ЕС, гибкость экономики страны и сильная финансовая система.
"Стабильный" прогноз отражает ожидания агентства, что экономика Эстонии продолжит рост и в ближайшие годы будет незначительный дефицит госбюджета.
Для того, чтобы Эстонии повысить рейтинг, следовало бы приблизить доходы населения к среднему уровню по еврозоне, а также сократить диапазон колебаний ВВП и инфляции, отмечает агентство.
Ускорение экономического развития происходит благодаря росту инвестиций и оживлению строительного сектора, который, в свою очередь, подпитывается за счет финансирования ЕС. Основные риски на данном этапе, по оценке агентства, связаны с нехваткой рабочей силы.
В краткосрочной перспективе прогнозы агентства относительно рабочей силы позитивные, однако в долгосрочном плане доступность рабочей силы будет ограничена из-за снижения численности населения. Ситуация на рынке труда может привести к тому, что рост заработной платы начнет опережать темпы производительности труда.
Агентство ожидает, что рост экономики Эстонии в 2017-2019 годах будет больше, чем в предыдущие годы. В 2017 году ожидается рост ВВП на 4,2%, в 2018 году - на 3,7%, в 2019 году - на 3,4%.
Рост частного потребления останется в эти годы на умеренном уровне, опираясь в значительной мере на умеренный рост реальной зарплаты и трудовой занятости. Внешний спрос, особенно из Финляндии и России, сохранится на высоком уровне.
Долговая нагрузка государства по отношению к ВВП останется низкой, объем резервов будет превышать обязательства по кредитам, отмечает агентство.
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