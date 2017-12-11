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СНГ 11.12.2017 19:14

Астана-8 состоится 21-22 декабря - МИД Казахстана

Участники встречи "Астана-8" по Сирии планируют 21-22 декабря в столице Казахстана принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.

"Очередная международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 21-22 декабря", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ходе переговоров стороны планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, отметили в ведомстве.

"Участники также намерены обсудить вопросы функционирования зон деэскалации и утвердить совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении.

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Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]