Астана-8 состоится 21-22 декабря - МИД Казахстана

Участники встречи "Астана-8" по Сирии планируют 21-22 декабря в столице Казахстана принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.

"Очередная международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 21-22 декабря", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ходе переговоров стороны планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, отметили в ведомстве.

"Участники также намерены обсудить вопросы функционирования зон деэскалации и утвердить совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении.