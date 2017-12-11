Рахул Ганди станет новым лидером партии Индийского национального конгресса

Индийский политик Рахул Ганди возглавит крупнейшую в стране партии Индийского национального конгресса (ИНК), сообщила в понедельник британская телерадиокомпания Би-би-си.

На этом посту Р.Ганди сменит свою 71-летнюю мать Соню Ганди, которая возглавляла Индийский национальный конгресс в течение 19 лет.

Р.Ганди с 2013 года занимал пост вице-президента партии.

Согласно заявлению ИНК, Р.Ганди официально вступит в должность президента партии в субботу 16 декабря.

Отмечается, что новый лидер ИНК приходится правнуком, внуком и сыном трем бывшим премьер-министрам Индии - первому премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, Индире Ганди и Радживу Ганди соответственно.

Рахул Ганди родился в Дели в 1970 году. Он учился в Гарвардском университете, а также окончил кембриджский Тринити-колледж.