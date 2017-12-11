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Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:03

Рахул Ганди станет новым лидером партии Индийского национального конгресса

Индийский политик Рахул Ганди возглавит крупнейшую в стране партии Индийского национального конгресса (ИНК), сообщила в понедельник британская телерадиокомпания Би-би-си.

На этом посту Р.Ганди сменит свою 71-летнюю мать Соню Ганди, которая возглавляла Индийский национальный конгресс в течение 19 лет.

Р.Ганди с 2013 года занимал пост вице-президента партии.

Согласно заявлению ИНК, Р.Ганди официально вступит в должность президента партии в субботу 16 декабря.

Отмечается, что новый лидер ИНК приходится правнуком, внуком и сыном трем бывшим премьер-министрам Индии - первому премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, Индире Ганди и Радживу Ганди соответственно.

Рахул Ганди родился в Дели в 1970 году. Он учился в Гарвардском университете, а также окончил кембриджский Тринити-колледж.

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Тэги: ИНДИЯ, ПАРТИЯ, ЛИДЕР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]