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Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:06

В полицию Нью-Йорка поступили сообщения о взрыве на автовокзале в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о возможном взрыве на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке, сообщает в понедельник "Нью-Йорк пост".

Также на вокзал направились пожарные и взрывотехники.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщает, что речь идет о "взрыве неизвестной природы". В районе места происшествия проходит эвакуация.

Эй-Би-Си уточняет, что речь может идти о взрыве самодельной бомбе в подземном переходе на Порт-Аторити. По данным телеканала один человек задержан, несколько человек получили ранения.

Автовокзал Порт-Аторити расположен на Манхэттене недалеко от Таймс-сквер, на него прибывает большое количество автобусов из других городов и штатов.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, АВТОВОКЗАЛ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]