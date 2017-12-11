В полицию Нью-Йорка поступили сообщения о взрыве на автовокзале в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о возможном взрыве на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке, сообщает в понедельник "Нью-Йорк пост".

Также на вокзал направились пожарные и взрывотехники.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщает, что речь идет о "взрыве неизвестной природы". В районе места происшествия проходит эвакуация.

Эй-Би-Си уточняет, что речь может идти о взрыве самодельной бомбе в подземном переходе на Порт-Аторити. По данным телеканала один человек задержан, несколько человек получили ранения.

Автовокзал Порт-Аторити расположен на Манхэттене недалеко от Таймс-сквер, на него прибывает большое количество автобусов из других городов и штатов.