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Внешняя политика 11.12.2017 19:27

Баку и Астана успешно сотрудничают на международной арене – посол в Казахстане

Музей Гейдара Алиева открылся в посольстве Азербайджана в Казахстане, пишут казахстанские СМИ.

«Доведение отношений между Азербайджаном и Казахстаном до уровня стратегического партнерства является заслугой лидеров двух народов – Нурсултана Назарбаева, Гейдара Алиева и Ильхама Алиева», - заявил на посвященном 14-й годовщине смерти экс-президента Г.Алиева мероприятии посол Азербайджана в Астане Рашад Мамедов.

По его словам, Баку и Астана проводят совместную деятельность и сотрудничают на международной арене.

«Именно благодаря такому стратегическому подходу между двумя государствами на протяжении многих лет не возникает никаких проблем», - подчеркнул Р.Мамедов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МУЗЕЙ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]