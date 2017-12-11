Баку и Астана успешно сотрудничают на международной арене – посол в Казахстане

Музей Гейдара Алиева открылся в посольстве Азербайджана в Казахстане, пишут казахстанские СМИ.

«Доведение отношений между Азербайджаном и Казахстаном до уровня стратегического партнерства является заслугой лидеров двух народов – Нурсултана Назарбаева, Гейдара Алиева и Ильхама Алиева», - заявил на посвященном 14-й годовщине смерти экс-президента Г.Алиева мероприятии посол Азербайджана в Астане Рашад Мамедов.

По его словам, Баку и Астана проводят совместную деятельность и сотрудничают на международной арене.

«Именно благодаря такому стратегическому подходу между двумя государствами на протяжении многих лет не возникает никаких проблем», - подчеркнул Р.Мамедов.

Р.Бабаев