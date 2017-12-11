Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0287 GBR   2.2777 TRY   0.4436

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 14 Дек 12° 15 Дек

Дальнее зарубежье 11.12.2017 19:43

Еврокомиссия приветствовала планы запуска Постоянного структурированного сотрудничества ЕС по обороне - PESCO

Европейская комиссия в специальном заявлении в понедельник приветствовала решение Совета ЕС по учреждению механизма Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области безопасности и обороны.

"Я приветствую шаги, предпринятые сегодня государствами-членами для создания основ Европейского союза обороны. Европа не может и не должна передавать на аутсорсинг нашу безопасность и оборону", - приводятся в коммюнике слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Европейский оборонный фонд, предложенный Европейской комиссией, будет дополнять эти усилия и действовать в качестве дальнейшего стимула для сотрудничества в области обороны, включая потенциальное финансирование некоторых из представленных сегодня проектов", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Как сообщалось, Совет ЕС утвердил в понедельник решение по PESCO, включающее список 25-ти стран-участниц нового формата сотрудничества, перечень совместных обязательств, порядок управления PESCO и административные вопросы.

Государства-члены также утвердили декларацию, в которой приветствуется политическое соглашение, определяющее первоначальный список из 17 проектов, планируемых в рамках PESCO в таких областях, как обучение, развитие оборонных возможностей и оперативная подготовка по части обороны.

Ожидается, что проекты будут официально утверждены Европейским Советом в начале 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОБОРОНА, PESCO, ЕВРОКОМИССИЯ


Похожие новости


ЕС движется к созданию собственных оборонных структур - Могерини Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года Президент Литвы призывает увеличить инвестиции в оборону ЕС Генсек НАТО приветствовал планы укрепления обороноспособности ЕС ЕС работает над укреплением обороны, лидерам стран вскоре представят пакет соответствующих инициатив - Могерини Глава МИД Бельгии призвал укреплять европейскую составляющую в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]