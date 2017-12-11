Еврокомиссия приветствовала планы запуска Постоянного структурированного сотрудничества ЕС по обороне - PESCO

Европейская комиссия в специальном заявлении в понедельник приветствовала решение Совета ЕС по учреждению механизма Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области безопасности и обороны.

"Я приветствую шаги, предпринятые сегодня государствами-членами для создания основ Европейского союза обороны. Европа не может и не должна передавать на аутсорсинг нашу безопасность и оборону", - приводятся в коммюнике слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Европейский оборонный фонд, предложенный Европейской комиссией, будет дополнять эти усилия и действовать в качестве дальнейшего стимула для сотрудничества в области обороны, включая потенциальное финансирование некоторых из представленных сегодня проектов", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Как сообщалось, Совет ЕС утвердил в понедельник решение по PESCO, включающее список 25-ти стран-участниц нового формата сотрудничества, перечень совместных обязательств, порядок управления PESCO и административные вопросы.

Государства-члены также утвердили декларацию, в которой приветствуется политическое соглашение, определяющее первоначальный список из 17 проектов, планируемых в рамках PESCO в таких областях, как обучение, развитие оборонных возможностей и оперативная подготовка по части обороны.

Ожидается, что проекты будут официально утверждены Европейским Советом в начале 2018 года.