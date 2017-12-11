Суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по иску РФ о евробондах 22-26 января - Сторчак

Рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по евробондам на $3 млрд запланировано на 22-26 января, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"22-26 января, с понедельника по пятницу", - сказал он.
С.Сторчак не ответил на вопрос, планирует ли он сам участвовать в слушаниях. "Сейчас не знаю. Посмотрим. Наверное, кого-нибудь пошлем", - отметил замминистра.
Украина в декабре 2015 г. допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией незадолго до смены власти в Киеве на средства ФНБ ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Украина предлагала Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 г. Однако в декабре 2015 г. Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 г. не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 г., Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.
Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска. Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.
Высокий суд Лондона 29 марта 2017 г. одобрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на $3 млрд, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Но Россия не сможет приступить к взысканию долга по евробондам на $3 млрд до момента вынесения решения апелляционной инстанцией.
Азербайджано-российские отношения носят стратегический характер – спикер Милли Меджлиса
Баку и Астана успешно сотрудничают на международной арене – посол в Казахстане
Аэропорт Брюсселя рекомендует пассажирам узнавать в авиакомпаниях, стоит ли им приезжать к своим рейсам из-за погоды
S&P подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "AA-" со "стабильным" прогнозом
Таможенники Азербайджана и Грузии планируют упростить таможенные процедуры
Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2016г превысила 4,5 млн манатов
Министр спорта России против бойкота олимпиады
Президент Алиев выделил 5,83 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в пригородных столичных поселках
ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ