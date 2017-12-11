Суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по иску РФ о евробондах 22-26 января - Сторчак

Рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по евробондам на $3 млрд запланировано на 22-26 января, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"22-26 января, с понедельника по пятницу", - сказал он.

С.Сторчак не ответил на вопрос, планирует ли он сам участвовать в слушаниях. "Сейчас не знаю. Посмотрим. Наверное, кого-нибудь пошлем", - отметил замминистра.

Украина в декабре 2015 г. допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией незадолго до смены власти в Киеве на средства ФНБ ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Украина предлагала Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 г. Однако в декабре 2015 г. Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 г. не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 г., Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска. Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 г. одобрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на $3 млрд, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Но Россия не сможет приступить к взысканию долга по евробондам на $3 млрд до момента вынесения решения апелляционной инстанцией.