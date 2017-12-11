Совет ЕС принял решение о постоянном структурированном сотрудничестве в области безопасности и обороны

Совет ЕС утвердил в понедельник решение, учреждающее постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В документе перечисляются 25 государств-членов ЕС, участвующих в PESCO: Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Хорватия, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

"13 ноября 2017 года министры 23 государств-членов подписали совместное уведомление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) и вручили его высокому представителю (ЕС по иностранным делам Федерике Могерини - ИФ) и Совету ЕС. Ирландия и Португалия также уведомили 7 декабря 2017 года о своем решении участвовать в PESCO", - сообщается в коммюнике.

В нем напоминается, что PESCO было предусмотрено Лиссабонским договором о Евросоюзе. Речь идет о возможности для ряда государств-членов ЕС усилить их сотрудничество в области безопасности и обороны.

Такие рамочные условия позволяют государствам-членам, которые того пожелают и имеют такую возможность, совместно развивать оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и усиливать оперативную подготовку и свои вооруженные силы.

Решение было утверждено без обсуждения. Оно включает список стран-участниц сотрудничества, перечень совместных обязательств, порядок управления PESCO и административные вопросы.

Государства-члены также утвердили декларацию, в которой приветствуется политическое соглашение, определяющее первоначальный список из 17 проектов, которые планируется предпринять в рамках PESCO.

В коммюнике Совета ЕС поясняется, что эти проекты касаются таких областей, как обучение, развитие оборонных возможностей и оперативная подготовка по части обороны.

Ожидается, что проекты еще должны быть официально утверждены Европейским Советом в начале 2018 года.