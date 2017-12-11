Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0287 GBR   2.2777 TRY   0.4436

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 13 Дек 12° 14 Дек

Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:25

Совет ЕС принял решение о постоянном структурированном сотрудничестве в области безопасности и обороны

Совет ЕС утвердил в понедельник решение, учреждающее постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В документе перечисляются 25 государств-членов ЕС, участвующих в PESCO: Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Хорватия, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

"13 ноября 2017 года министры 23 государств-членов подписали совместное уведомление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) и вручили его высокому представителю (ЕС по иностранным делам Федерике Могерини - ИФ) и Совету ЕС. Ирландия и Португалия также уведомили 7 декабря 2017 года о своем решении участвовать в PESCO", - сообщается в коммюнике.

В нем напоминается, что PESCO было предусмотрено Лиссабонским договором о Евросоюзе. Речь идет о возможности для ряда государств-членов ЕС усилить их сотрудничество в области безопасности и обороны.

Такие рамочные условия позволяют государствам-членам, которые того пожелают и имеют такую возможность, совместно развивать оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и усиливать оперативную подготовку и свои вооруженные силы.

Решение было утверждено без обсуждения. Оно включает список стран-участниц сотрудничества, перечень совместных обязательств, порядок управления PESCO и административные вопросы.

Государства-члены также утвердили декларацию, в которой приветствуется политическое соглашение, определяющее первоначальный список из 17 проектов, которые планируется предпринять в рамках PESCO.

В коммюнике Совета ЕС поясняется, что эти проекты касаются таких областей, как обучение, развитие оборонных возможностей и оперативная подготовка по части обороны.

Ожидается, что проекты еще должны быть официально утверждены Европейским Советом в начале 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ЕС движется к созданию собственных оборонных структур - Могерини Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года Президент Литвы призывает увеличить инвестиции в оборону ЕС Генсек НАТО приветствовал планы укрепления обороноспособности ЕС ЕС работает над укреплением обороны, лидерам стран вскоре представят пакет соответствующих инициатив - Могерини Глава МИД Бельгии призвал укреплять европейскую составляющую в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]