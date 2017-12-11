При взрыве в Манхэттене пострадали два человека - ТВ

В результате взрыва в Нью-Йорке в районе станции метро "Таймс Сквер" пострадали два человека, сообщает американское телевидение.

На месте взрыва работают саперы, в районе проведена эвакуация, отмечается в сообщении.

Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале Порт-Аторити.

СМИ сообщили об одном задержанном.

Телеканал Эй-Би-Си уточняет, что речь может идти о взрыве самодельной бомбы в подземном переходе на Порт-Аторити.