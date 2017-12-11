ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) подписал соглашение с Azerinshaatlayihe DBLKTI на проектирование нового жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Инфраструктура должна быть рассчитана на 300 семей вынужденных переселенцев.

Жилой квартал планируется построить в Пираллахинском районе Баку.

Стоимость контракт составляет 200,931 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков