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Социум 11.12.2017 17:29

ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) подписал соглашение с Azerinshaatlayihe DBLKTI на проектирование нового жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Инфраструктура должна быть рассчитана на 300 семей вынужденных переселенцев.

Жилой квартал планируется построить в Пираллахинском районе Баку.

Стоимость контракт составляет 200,931 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, КВАРТАЛ, ПРОЕКТИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]