ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) подписал соглашение с Azerinshaatlayihe DBLKTI на проектирование нового жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
Инфраструктура должна быть рассчитана на 300 семей вынужденных переселенцев.
Жилой квартал планируется построить в Пираллахинском районе Баку.
Стоимость контракт составляет 200,931 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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