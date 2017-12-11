Трампа оповестили о взрыве на Манхэттене

Президент США Дональд Трамп оповещен о взрыве на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале. СМИ сообщили о двух пострадавших в результате взрыва, один человек задержан.
Источники телеканала уточняют, что подозреваемый мог сам получить ранения при попытке заложить бомбу.
На месте взрыва работают саперы, в районе проведена эвакуация, отмечается в сообщении.
Телеканал Эй-Би-Си уточняет, что речь может идти о взрыве самодельной бомбы в подземном переходе на Порт-Аторити.
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