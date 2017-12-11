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Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:30

Трампа оповестили о взрыве на Манхэттене

Президент США Дональд Трамп оповещен о взрыве на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале. СМИ сообщили о двух пострадавших в результате взрыва, один человек задержан.

Источники телеканала уточняют, что подозреваемый мог сам получить ранения при попытке заложить бомбу.

На месте взрыва работают саперы, в районе проведена эвакуация, отмечается в сообщении.

Телеканал Эй-Би-Си уточняет, что речь может идти о взрыве самодельной бомбы в подземном переходе на Порт-Аторити.

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Тэги: США, МАНХЭТТЕН, ВЗРЫВ, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]