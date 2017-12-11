Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2016г превысила 4,5 млн манатов

Чистая прибыль ООО "Azerpoct" за 2016 год составила 4 млн 595,55 тыс. манатов против убытка в размере 6 млн 93,95 тыс. манат за 2015 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, за 2016 год доходы "Azerpoct" составили 40 млн 14,216 тыс. манатов (рост на 21,4%). При этом себестоимость услуг составила 24 млн 31,136 тыс. манатов (спад на 7,8%). Операционная прибыль предприятия за 2016 год составила 5 млн 452,866 тыс. манатов (рост в 25,3 раза).

Согласно финансовой отчетности, Azerpoct увеличила в 2016 году активы на 14,3% - до 100 млн 846,507 тыс. манатов. При этом в 2016 году краткосрочные активы увеличились на 55,1% - до 42 млн 719,508 тыс. манатов, долгосрочные активы – сократились на 4,2% - до 58 млн 126,999 тыс. манат.

Обязательства на 1 января 2017 года равны 45 млн 443,759 тыс. манатов (рост на 36,2%), в том числе краткосрочные – 29 млн 707,372 тыс. манатов, долгосрочные – 15 млн 736,387 тыс. манатов.

Капитал Azerpoct равен 55 млн 402,757 тыс. манатов (рост на 1%), в том числе уставный капитал – 73 млн 344,5 тыс. манатов (не изменился).

Госпредприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова