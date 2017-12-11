СМИ сообщили о гибели подозреваемого в подрыве бомбы на Манхэттене

Подозреваемый в подрыве самодельного взрывного устройства на Манхэттене скончался от полученных травм, сообщают американские СМИ.

Подозреваемый мог быть террористом-смертником, отмечается в сообщении.

В результате взрыва в Нью-Йорке в районе станции метро "Таймс Сквер" пострадали два человека.

На месте взрыва работают саперы, в районе проведена эвакуация, отмечается в сообщении.

Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале Порт-Аторити.