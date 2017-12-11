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Дальнее зарубежье 11.12.2017 20:15

Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта

Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась ситуация с признанием США Иерусалима столицей Израиля, была подчеркнута опасность этого решения для региона.

"Сегодня мы затрагивали палестинский вопрос, и особенно ситуацию после того, как США приняли решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива посольства США", - сказал он по итогам встречи с В.Путиным в Каире.

"Мы обсудили также все последствия этого серьезного и опасного решения на урегулирование арабо-израильского конфликта и стабилизации ситуации, а также выразили уверенность в том, что юридический статус Иерусалима должен определяться на основе международного права, а также всех решений ООН, чтобы не осложнять ситуацию в регионе", - подчеркнул он.

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Тэги: ЕГИПЕТ, РОССИЯ, США, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]