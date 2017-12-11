Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта

Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась ситуация с признанием США Иерусалима столицей Израиля, была подчеркнута опасность этого решения для региона.

"Сегодня мы затрагивали палестинский вопрос, и особенно ситуацию после того, как США приняли решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива посольства США", - сказал он по итогам встречи с В.Путиным в Каире.

"Мы обсудили также все последствия этого серьезного и опасного решения на урегулирование арабо-израильского конфликта и стабилизации ситуации, а также выразили уверенность в том, что юридический статус Иерусалима должен определяться на основе международного права, а также всех решений ООН, чтобы не осложнять ситуацию в регионе", - подчеркнул он.