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Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:54

Глава Европейского еврейского конгресса призывает ЕС сосредоточиться на достижении мира между израильтянами и палестинцами

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал Европейский союз сосредоточиться на достижении мира между Израилем и Палестиной, а не на вопросе о статусе Иерусалима.

"Заявление Верховного представителя ЕС было бы более конструктивным, если бы ЕС проявлял больше интереса к высказываниям палестинской стороны, призывающей к уничтожению евреев и их государства, расширению выплат властям Палестинской автономии и семьям террористов, разжиганию ненависти в образовательных программах и присвоению улицам имён массовых убийц", - сказал В.Кантор, слова которого приводят в пресс-службе ЕЕК.

Он отметил, что Европейскому союзу следует заняться этими вопросами, а не объявлением о "признании законного и легитимного требования Израиля признать Иерусалим столицей еврейского государства".

"ЕС следует отдать приоритет установлению мира, обеспечив, чтобы палестинцы прекратили поддерживать терроризм, разжигание ненависти и политику непризнания", - подчеркнул президент ЕЕК.

По словам В.Кантора, несмотря на то, что ЕС апеллирует к сбалансированному подходу в решении вопроса статуса Иерусалима, "на деле мы видим постоянный крен в сторону как минимум игнорирования многовековой связи великого города с еврейским народом".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини выступила в четверг в Брюсселе с заявлением, в котором повторила выраженную накануне обеспокоенность Евросоюза решением американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Объявление, сделанное президентом Трампом по вопросу посольства в Иерусалиме, имеет очень беспокоящие потенциальные последствия. Обстановка хрупкая, и это объявление может вернуть нас назад в более мрачное прошлое, чем та ситуация, которую мы переживаем в настоящее время ", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что у Евросоюза есть ясная позиция по данному вопросу. "Мы считаем, что реалистическое решение конфликта между Израилем и Палестиной основывается на сосуществовании двух государств. И Иерусалим должен быть столицей и государства Израиль и палестинского государства", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее власти США анонсировали, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами.

Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.

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