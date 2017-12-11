Президент Алиев выделил 5,83 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в пригородных столичных поселках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5,83 млн манатов на продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации поселков Зиря и Тюркан Хазарского района и Пираллахи Пираллахинского района города Баку.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета 2017 года.

Р.Бабаев