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СНГ 11.12.2017 20:31

Прокурор требует отправить Саакашвили под домашний арест

Сторона обвинения в судебном заседании по избранию меры пресечения для лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили настаивает на круглосуточном домашнем аресте для него сроком на два месяца.

"Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - единственный способ предотвратить риски и обеспечить выполнение прав и обязанностей, а также обеспечить жизнь и здоровье подозреваемого", - заявил прокурор в процессе.

Как сообщалось, 5 декабря, М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранительных органов. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность на Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Вечером 11 декабря истекает 72 часа с момента его задержания, в течение которых, согласно закону, политику должна быть избрана мера пресечения.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СУД, ПРОКУРОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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