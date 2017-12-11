Азербайджано-российские отношения носят стратегический характер – спикер Милли Меджлиса

Двусторонние отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер, заявил спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов.

«Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Россией. Благодаря проводимым между нашими президентами переговорам и подписанным двусторонним документам наши отношения поднялись на качественно новый уровень, достигнув стратегического сотрудничества», - подчеркнул О.Асадов на встрече с председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым, сообщает

пресс-служба Милли Меджлиса.

Спикер отметил успешное развитие азербайджано-российских связей в экономической, гуманитарной, культурной и других областях, подчеркнув наличие всех возможностей для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев