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Внешняя политика 11.12.2017 19:27

Азербайджано-российские отношения носят стратегический характер – спикер Милли Меджлиса

Двусторонние отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер, заявил спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов.

«Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Россией. Благодаря проводимым между нашими президентами переговорам и подписанным двусторонним документам наши отношения поднялись на качественно новый уровень, достигнув стратегического сотрудничества», - подчеркнул О.Асадов на встрече с председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым, сообщает

пресс-служба Милли Меджлиса.

Спикер отметил успешное развитие азербайджано-российских связей в экономической, гуманитарной, культурной и других областях, подчеркнув наличие всех возможностей для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]