Сторонники Саакашвили митингуют у Печерского суда в Киеве

У здания Печерского районного суда в центре Киева, где идет заседание по избранию меры пресечения для лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и проходит митинг его сторонников, спокойная обстановка.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на ул.Крещатик, где расположено здание райсуда, по состоянию на 17.15 понедельника находятся около полутора сотен человек, прибывших поддержать М.Саакашвили. Многие из собравшихся держат в руках телескопические удочки с закрепленными на них государственными флагами Украины и ряда общественных организаций и объединений граждан. Также в толпе виднеются несколько флагов движения "Правый сектор" (запрещено в РФ). У некоторых из пришедших на акцию людей в руках самодельные плакаты с различными призывами и лозунгами.
Сторонники политика время от времени скандируют речевки в поддержку М.Саакашвили, призывы к властям страны и суду отпустить его и прекратить "преследование".
При этом подход к зданию суда перекрывает кордон сотрудников правоохранительных органов в защитном обмундировании. В целом неподалеку от райсуда расположились около сотни сотрудников правоохранительных органов.
Также неподалеку от него стоят около полутора десятков принадлежащих правоохранительным органам Украины автобусов, часть из которых в настоящее время пустует, а в остальных находятся полицейские. Кроме того, в районе райсуда находятся около двух десятков легковых автомобилей полиции.
Обстановка на массовой акции и в районе райсуда в настоящее время спокойная, никаких нарушений общественного правопорядка, как и активных действий с чьей-либо стороны нет.
Как сообщалось, 5 декабря, М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранительных органов. Политик был объявлен в розыск.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность на Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.
Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.
В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Сторона обвинения в ходе заседания заявила, что настаивает на круглосуточном домашнем аресте для него сроком на два месяца. Вечером 11 декабря истекает 72 часа с момента его задержания, в течение которых, согласно закону, политику должна быть избрана мера пресечения.
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