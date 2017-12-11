Льдина с пятью рыбаками оторвалась от берега на Каме в Татарстане: одного спасли, судьба остальных пока неизвестна

Спасатели вытащили из воды одного из пяти рыбаков, которые оказались на отколовшейся от берега льдине на реке Кама в районе Нижнекамской ГЭС, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин журналистам.

Во второй половине дня в понедельник в Набережных Челнах на реке Кама в районе Нижнекамской ГЭС оторвало льдину от берегового припая, на которой находилось пять рыбаков.

"Один рыбак спасен. Мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. Передан медикам", - сказал А.Родыгин.

По его словам, поиски остальных рыбаков продолжаются: привлечены 25 человек, 8 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что Нижнекамская ГЭС "приостановила сброс воды, пока идет спасательная операция".