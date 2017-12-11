Путин после блиц-визитов в Сирию и Египет в тот же день прибыл в Анкару

Президент России Владимир Путин продолжает беспрецедентный "дипломатический марафон", посвященный урегулированию ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

В понедельник вечером В.Путин прибыл в Анкару.

Ранее в тот же день он впервые за время своего президентства посетил Сирию: на авиабазе Хмеймим - во второй раз менее чем за месяц - В.Путин встретился с Башаром Асадом и там же, выступая перед военнослужащими, отдал приказ о начале вывода российской группировки из этой страны. Затем он отправился в Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.

"Как вы знаете, при содействии российских Военно-космических сил практически вся территория страны (Сирии) освобождена от террористов. Считаю, что задачи, которые необходимо было решать с широким использованием российских Вооруженных сил, в целом выполнены", - сказал В.Путин в Каире, сообщив, что проинформировал президента Египта о своей поездке в Сирию.

По информации пресс-службы Кремля, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом В.Путин планирует, в частности, обменяться мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, а также обсудить ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики (основными среди них являются строительство АЭС "Аккую" и прокладка газопровода "Турецкий поток" - "ИФ") .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о тематике переговоров в Турции сказал: "Естественно, президент информирует о своём визите в Сирию. Конечно, это перспективы политического урегулирования, которое сейчас выходит на первый план, и подготовка соответствующих шагов после начала вывода российского контингента. Это работа по созыву национального конгресса, это финализация списков, обеспечение инклюзивности этого процесса".

Он добавил: "Кроме того, конечно, это целый блок вопросов двусторонних отношений - торгово-экономические отношения, по линии "Росатома", это строительство (АЭС) "Аккую", начало фактически уже заливки бетона, и вопросы ВТС и самые разные темы".

С Р. Эрдоганом президент России встретится уже в четвертый за два месяца.

За это время лидеры двух стран фактически перешли на новый формат общения - краткие, на несколько часов визиты друг к другу, в ходе которых в неформальной обстановке обсуждаются остро актуальные для сторон вопросы.

Первый такой блиц-визит В.Путина в Анкару состоялся 28 сентября. Тогда президенты двух стран беседовали с глазу на глаз около двух часов, после чего уже ближе к ночи к ним присоединились члены делегаций.

13 ноября В.Путин и Р.Т.Эрдоган провели такие же двусторонние переговоры в Сочи. А 22 ноября Р.Т.Эрдоган вновь прилетел в Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран, посвященном сирийскому урегулированию.

Позже, подводя итоги интенсивных контактов В.Путина - беседы в Сочи с президентом Сирии, трехсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции, а также многочисленных телефонных переговоров, в том числе с президентом США и рядом ближневосточных лидеров, Д.Песков отметил, что российский президент "предпринял насыщенный дипломатический марафон", который "так или иначе будет продолжаться".

В последние дни к тематике сирийского урегулирования, которым активно занимается президент РФ, добавилась ситуация в связи с решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.

Президент Турции заявил 7 декабря, что считает необходимым обсудить с российским коллегой решение американского президента, действия которого он расценил как направленные на разжигание конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Р.Т.Эрдоган сам звонил президенту РФ.

"С обеих сторон была выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", - говорилось в сообщении кремлевской пресс-службы.

Как проинформировали в Кремле, сторонами была "отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряжённости в регионе". "Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", - говорилось в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

В нем отмечалось, что президентами была "подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства".

Р.Т.Эрдоган проинформировал В.Путина о созыве 13 декабря 2017 года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвящённого этой ситуации.

Тогда же президенты условились о продолжении личных контактов.