Президенты РФ и Турции начали переговоры в Анкаре

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в президентском дворце в Анкаре.
В.Путин прибыл в столицу Турции вечером в понедельник после того, как посетил российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, а затем провел в Каире встречу с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, В.Путин намерен проинформировать турецкого коллегу о своей поездке в Сирию, которую он посетил впервые, обсудить перспективу политического урегулирования в этой стране, а также обменяться мнениями по целому блоку вопросов двусторонних отношений, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области энергетики и взаимодействию в сфере ВТС.
С Р.Т.Эрдоганом президент России встречается уже четвертый раз за два месяца. За это время лидеры двух стран фактически перешли на новый формат общения - краткие, на несколько часов, визиты друг к другу, в ходе которых беседы проходят в неформальной обстановке. Первый такой блиц-визит В.Путина в Анкару состоялся 28 сентября, затем 13 ноября В.Путин и Р.Т.Эрдоган провели двусторонние переговоры в Сочи. Оба раза беседа - сначала с глазу на глаз, а затем с участием делегаций двух стран - продолжалась порядка четырех часов и заканчивалась ближе к ночи.
22 ноября Р.Т.Эрдоган снова посетил Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию.
Ожидается, что, как и ранее с президентом Египта, В.Путин обсудит с турецким коллегой ситуацию в палестино-израильском урегулировании в связи с решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.
Президент Турции уже расценил это решение как направленное на разжигание конфликта на Ближнем Востоке. В.Путин, делая заявление ранее в Каире, был более сдержан в оценках, но заявил о недопустимости шагов, направленных на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, и высказался в поддержку всех прежних решений международного сообщества по палестино-израильскому урегулированию.
Переговоры В.Путина и Р.Т.Эрдогана проходят в преддверии чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, который президент Турции созывает в связи с ситуацией вокруг Иерусалима.
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