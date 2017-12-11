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СНГ 11.12.2017 21:02

Президенты РФ и Турции начали переговоры в Анкаре

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в президентском дворце в Анкаре.

В.Путин прибыл в столицу Турции вечером в понедельник после того, как посетил российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, а затем провел в Каире встречу с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, В.Путин намерен проинформировать турецкого коллегу о своей поездке в Сирию, которую он посетил впервые, обсудить перспективу политического урегулирования в этой стране, а также обменяться мнениями по целому блоку вопросов двусторонних отношений, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области энергетики и взаимодействию в сфере ВТС.

С Р.Т.Эрдоганом президент России встречается уже четвертый раз за два месяца. За это время лидеры двух стран фактически перешли на новый формат общения - краткие, на несколько часов, визиты друг к другу, в ходе которых беседы проходят в неформальной обстановке. Первый такой блиц-визит В.Путина в Анкару состоялся 28 сентября, затем 13 ноября В.Путин и Р.Т.Эрдоган провели двусторонние переговоры в Сочи. Оба раза беседа - сначала с глазу на глаз, а затем с участием делегаций двух стран - продолжалась порядка четырех часов и заканчивалась ближе к ночи.

22 ноября Р.Т.Эрдоган снова посетил Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию.

Ожидается, что, как и ранее с президентом Египта, В.Путин обсудит с турецким коллегой ситуацию в палестино-израильском урегулировании в связи с решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.

Президент Турции уже расценил это решение как направленное на разжигание конфликта на Ближнем Востоке. В.Путин, делая заявление ранее в Каире, был более сдержан в оценках, но заявил о недопустимости шагов, направленных на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, и высказался в поддержку всех прежних решений международного сообщества по палестино-израильскому урегулированию.

Переговоры В.Путина и Р.Т.Эрдогана проходят в преддверии чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, который президент Турции созывает в связи с ситуацией вокруг Иерусалима.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]