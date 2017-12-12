Сирийские курды выступают за вывод в будущем всех иностранных контингентов из Сирии

Представители вооружённого крыла Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов считают, что в будущем все иностранные контингенты должны покинуть Сирию.
"Мы считаем, что рано или поздно все иностранные силы покинут Сирию, но они должны в позитивном ключе продолжать поддерживать демократические сирийские группы", - заявил "Интерфаксу" в пятницу по телефону представитель Отрядов народной самообороны (ОНС), которые являются военным крылом ПДС.
Так он прокомментировал решение России завершить военную операцию в Сирии и вывести значительную часть своих сил из этой страны.
Сирийские курды являются одной из ведущих сил по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками в Сирии.
Ранее в сирийской комиссии по переговорам (СКП) на переговорах в Женеве приветствовали заявления о выводе российской группировки из САР.
"Все, что уменьшает напряженность в Сирии, и приводит к мирному спокойствию сирийских людей и возвращению Сирии к жизни, демократическому государству без зверств и кассетных бомб, унижения людей, все эти вещи, если они происходят, приветствуются", - заявил в минувший понедельник "Интерфаксу" официальный представитель СКП Яхъя аль-Ариди.
В оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) также положительно оценили данное решение и заявили, что оно открывает пути для политического урегулирования кризиса.
"По моим оценкам, вывод российских войск из Сирии имеет позитивное значение. Это говорит о том, что пришло время для начала поиска политического решения", - сказал "Интерфаксу" представитель ССА полковник Фарес аль-Бабеш.
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