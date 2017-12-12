После освобождения последних опорных пунктов ИГИЛ в Сирии возникает реальная опасность возвращения боевиков в РФ - НАК

Освобождение последних опорных пунктов ИГИЛ в Сирии создаёт опасность возвращения участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территорию России, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"В связи с освобождением правительственной армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил последних опорных пунктов МТО (международная террористическая организация) ИГИЛ, его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию", - сказал А.Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, "реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников незаконных вооружённых формирований из стран Ближнего Востока, которые могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков".