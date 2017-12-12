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СНГ 12.12.2017 13:41

После освобождения последних опорных пунктов ИГИЛ в Сирии возникает реальная опасность возвращения боевиков в РФ - НАК

Освобождение последних опорных пунктов ИГИЛ в Сирии создаёт опасность возвращения участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территорию России, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"В связи с освобождением правительственной армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил последних опорных пунктов МТО (международная террористическая организация) ИГИЛ, его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию", - сказал А.Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, "реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников незаконных вооружённых формирований из стран Ближнего Востока, которые могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков".

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Тэги: РОССИЯ, НАК, СИРИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]