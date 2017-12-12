В Бангладеш осуждают действия соотечественника, устроившего взрыв на автовокзале Манхэттена

Власти Бангладеш осудили 27-летнего выходца из этой страны Акайеда Уллаха, который накануне совершил взрыв в районе автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке в США, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Бангладеш привержена своей позиции, которая заключается в отсутствии толерантности к террористам, осуждает терроризм и экстремизм в любых формах и в любой части мира - это касается и инцидента накануне утром в Нью-Йорке", - приводит агентство выдержки из заявления властей Бангладеш.

А.Уллах въехал на территорию США в 2011 году по предъявлении паспорта с семейной иммиграционной визой. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый ранее работал в Нью-Йорке водителем такси, однако срок его лицензии истек.

В понедельник в результате взрыва на автовокзале Нью-Йорка пострадали четыре человека, в том числе ранения получил подозреваемый во взрыве А.Уллах.

Подозреваемый задержан, травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Полиция отмечает, что взрывное устройство, закрепленное на теле подозреваемого, сдетонировало преждевременно. Мэр города Билл де Блазио назвал этот инцидент попыткой теракта.