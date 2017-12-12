С начала конфликта в Донбассе погибли более 2,5 тыс. мирных жителей - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине отмечает снижение количества жертв среди мирного населения в Донбассе, однако отмечает, что за весь период конфликта погибло более 2,5 тыс. гражданских лиц.

"В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненных)", - говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киеве во вторник.

В докладе отмечается, что число жертв уменьшилось на 48% по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 мая - 15 августа 2017 года).

Среди основных причин жертв среди гражданского населения - мины, неразорванные снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые стали причиной 59,8% от общего числа смертей и ранений.

При этом за весь период конфликта (14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) было убито как минимум 2 523 гражданских, из них 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а, кроме того, 149 человек, пол которых неустановлен.

Кроме этого 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения лайнера "Малазийских авиалиний" MH-17 17 июля 2014 года.

Всего из-за конфликта в регионе ранения получили от 7 до 9 тыс. гражданских лиц.

"УВКПЧ продолжает призывать все стороны конфликта к немедленному прекращению огня и выполнению всех других обязательств, которые они взяли на себя в Минских договоренностях, в том числе отведение тяжелого вооружения и разведение сил и техники", - говорится в докладе.

Миссия напоминает, что во время предыдущего отчетного периода удалось сократить количество жертв, благодаря "хлебному перемирию".