С начала конфликта в Донбассе погибли более 2,5 тыс. мирных жителей - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине отмечает снижение количества жертв среди мирного населения в Донбассе, однако отмечает, что за весь период конфликта погибло более 2,5 тыс. гражданских лиц.
"В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненных)", - говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киеве во вторник.
В докладе отмечается, что число жертв уменьшилось на 48% по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 мая - 15 августа 2017 года).
Среди основных причин жертв среди гражданского населения - мины, неразорванные снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые стали причиной 59,8% от общего числа смертей и ранений.
При этом за весь период конфликта (14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) было убито как минимум 2 523 гражданских, из них 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а, кроме того, 149 человек, пол которых неустановлен.
Кроме этого 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения лайнера "Малазийских авиалиний" MH-17 17 июля 2014 года.
Всего из-за конфликта в регионе ранения получили от 7 до 9 тыс. гражданских лиц.
"УВКПЧ продолжает призывать все стороны конфликта к немедленному прекращению огня и выполнению всех других обязательств, которые они взяли на себя в Минских договоренностях, в том числе отведение тяжелого вооружения и разведение сил и техники", - говорится в докладе.
Миссия напоминает, что во время предыдущего отчетного периода удалось сократить количество жертв, благодаря "хлебному перемирию".
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