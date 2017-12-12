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СНГ 12.12.2017 14:47

Белоруссия считает, что участие в ЦЕИ позволит улучшить взаимопонимание с ЕС - премьер Кобяков

Белоруссия рассматривает участие в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с Европейским союзом, заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков на встрече премьер-министров стран ЦЕИ в Минске во вторник.

"Итоги 2017 года позволяют нам в Белоруссии рассматривать формат ЦЕИ как серьезный инструмент для более полного и эффективного вовлечения страны в глобальное европейское развитие", - сказал А.Кобяков.

"Для нас участие в ЦЕИ - это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через конкретные программы и проекты, в том числе в сфере регионального развития, которые ЦЕИ реализует совместно с Европейским союзом", - добавил премьер-министр.

Кроме того, подчеркнул А.Кобяков, ЦЕИ для Белоруссии - это еще и действенный способ для интенсификации взаимодействия с другими государствами-членами на двусторонней основе.

"При этом речь идет как о наших традиционных партнерах, так и о государствах, с которыми мы раньше не могли похвастать высокой динамикой развития отношений", - сказал он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЦЕИ, ЕС, СБЛИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]