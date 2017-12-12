Белоруссия считает, что участие в ЦЕИ позволит улучшить взаимопонимание с ЕС - премьер Кобяков

Белоруссия рассматривает участие в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с Европейским союзом, заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков на встрече премьер-министров стран ЦЕИ в Минске во вторник.
"Итоги 2017 года позволяют нам в Белоруссии рассматривать формат ЦЕИ как серьезный инструмент для более полного и эффективного вовлечения страны в глобальное европейское развитие", - сказал А.Кобяков.
"Для нас участие в ЦЕИ - это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через конкретные программы и проекты, в том числе в сфере регионального развития, которые ЦЕИ реализует совместно с Европейским союзом", - добавил премьер-министр.
Кроме того, подчеркнул А.Кобяков, ЦЕИ для Белоруссии - это еще и действенный способ для интенсификации взаимодействия с другими государствами-членами на двусторонней основе.
"При этом речь идет как о наших традиционных партнерах, так и о государствах, с которыми мы раньше не могли похвастать высокой динамикой развития отношений", - сказал он.
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