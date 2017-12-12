Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0012 RUR   0.0288 GBR   2.2678 TRY   0.4429

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 14 Дек 15 Дек

Внешняя политика 12.12.2017 13:22

Баку и Тбилиси в начале 2018 года проведут консультации по делимитации госграницы

Баку и Тбилиси проведут в начале 2018 года очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, завил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Процесс делимитации государственной границ между Азербайджаном и Грузией еще не завершен. Комиссии продолжают работу. Переговоры с Грузией, скорее всего, возобновятся в начале следующего года»,- сказал Х.Халаов журналистам во вторник.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


Похожие новости


Баку и Тбилиси провели очередные консультации по делимитации азербайджано-грузинской госграницы МЧС Азербайджана проводит меры для прохождения транспортных средств через грузино-азербайджанскую границу Более 200 грузовиков с продуктами скопилось в районе пропускного пункта "Ларс" на грузинско-российской границе Азербайджан и Грузия надеются на скорейшее решение вопроса несогласованных приграничных территорий Азербайджанские и грузинские пограничники координируют усилия по охране госграницы Туск ознакомился с ситуацией на грузино-югоосетинской границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]