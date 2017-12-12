Баку и Тбилиси в начале 2018 года проведут консультации по делимитации госграницы

Баку и Тбилиси проведут в начале 2018 года очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, завил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Процесс делимитации государственной границ между Азербайджаном и Грузией еще не завершен. Комиссии продолжают работу. Переговоры с Грузией, скорее всего, возобновятся в начале следующего года»,- сказал Х.Халаов журналистам во вторник.

Ф.Исазаде