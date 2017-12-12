Саакашвили не является темой политического диалога Тбилиси и Киева - премьер Грузии

Вопрос об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили не рассматривался на политическом уровне между Тбилиси и Киевом, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.
"Вокруг этого вопроса сделано много комментариев, но между Грузией и Украиной он никогда не выходил за рамки правовых институционных отношений. Я слышал много спекуляций вокруг этого вопроса, но у нас со страной-партнером и другом Украиной очень много других рассматриваемых вопросов, а этот действительно на политическом уровне не обсуждается", - сказал Г.Квирикашвили во вторник журналистам.
В грузинской оппозиции в последнее время все чаще говорят о существующей договоренности между грузинскими и украинскими властями о депортации или экстрадиции М.Саакашвили из Киева в Тбилиси.
Накануне генеральный директор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил в эфире об имеющейся у него информации от источника в правительстве Грузии, что "грузинское высшее руководство согласилось принять Саакашвили, но с условием, что нынешние владельцы "Рустави 2" братья Караманишвили, имеющие бизнес на Украине, продадут телекомпанию.
По мнению Н.Гварамия, в случае продажи оппозиционного телеканала и пересылки М.Саакашвили в тюрьму в Грузии о нем очень скоро позабудут, так как некому будет напоминать.
Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила во вторник журналистам, что ее ведомство по-прежнему ждет от украинских коллег ответа на требование об экстрадиции М.Саакашвили.
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