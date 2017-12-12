Один человек погиб в результате взрыва на газопроводе в Австрии, 60 ранены

Взрыв на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия привел к гибели одного человека, передает во вторник австрийский радиоканал ORF.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 60 человек ранены.

Взрыв произошел в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на газопроводе компании OMV.

"Мы должны установить, какие части газопровода оказались затронуты взрывом", - приводит канал слова представителя компании.

На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники полиции.