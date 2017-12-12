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Бизнес и законодательство 12.12.2017 13:36

В Баку в январе-сентябре наблюдался рост цен на аренду жилья

В январе-сентябре 2017 года стоимость аренды жилья в Баку выросла на 3,1%, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

По данным ведомства, в январе-сентябре текущего года в этом сегменте впервые за долгие годы наблюдается рост цен.

"В настоящее время аренда двухкомнатной квартиры на вторичном рынке жилья оценивается в 300-400 манатов. На первичном рынке жилья цены еще выше и составляют 500-600 манатов", - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЖИЛЬЕ, АРЕНДА, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]