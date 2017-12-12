В Баку в январе-сентябре наблюдался рост цен на аренду жилья

В январе-сентябре 2017 года стоимость аренды жилья в Баку выросла на 3,1%, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

По данным ведомства, в январе-сентябре текущего года в этом сегменте впервые за долгие годы наблюдается рост цен.

"В настоящее время аренда двухкомнатной квартиры на вторичном рынке жилья оценивается в 300-400 манатов. На первичном рынке жилья цены еще выше и составляют 500-600 манатов", - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков