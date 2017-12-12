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Регион 12.12.2017 13:39

Глава МИД Турции допустил операцию в населенном сирийскими курдами Африне

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Турция может провести военную операцию в сирийском Африне, передал турецкий телеканал "Эн-ти-ви".

М.Чавушоглу отметил, что турецкие военные могут войти в Африн вне зависимости от источника угрозы. "Нашей целью может быть режим Асада (президента Сирии Башара Асада - ИФ), если они станут угрозой для нас. Сейчас основная угроза исходит от "Партии демократического союза" (PYD)", - сказал М.Чавушоглу.

Представляющая курдов "Партия демократического союза" считается властями Турции террористической организацией. Вместе с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG) они контролируют сирийский город Африн.

Африн - один из трех кантонов сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. Помимо Африна, в состав Сирийского Курдистана входят кантоны Джазира, Кобани и Шахба.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, АФРИН, ОПЕРАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]