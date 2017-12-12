Глава МИД Турции допустил операцию в населенном сирийскими курдами Африне

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Турция может провести военную операцию в сирийском Африне, передал турецкий телеканал "Эн-ти-ви".

М.Чавушоглу отметил, что турецкие военные могут войти в Африн вне зависимости от источника угрозы. "Нашей целью может быть режим Асада (президента Сирии Башара Асада - ИФ), если они станут угрозой для нас. Сейчас основная угроза исходит от "Партии демократического союза" (PYD)", - сказал М.Чавушоглу.

Представляющая курдов "Партия демократического союза" считается властями Турции террористической организацией. Вместе с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG) они контролируют сирийский город Африн.

Африн - один из трех кантонов сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. Помимо Африна, в состав Сирийского Курдистана входят кантоны Джазира, Кобани и Шахба.