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Происшествия 12.12.2017 13:44

Убийство в Нефтегазовом тресте SOCAR

Во вторник произошел инцидент в Нефтегазостроительном тресте компании SOCAR, в результате которого погиб один человек, сообщает компания.

"Во вторник ориентировочно в 11.50 по местному времени произошел конфликт между двумя рабочими строительно-монтажного отдела №5 Нефтегазостроительного треста SOCAR. Во время конфликта, произошедшего по неизвестной причине, Анар Аскеров нанес ножевое ранение Азеру Халыгову, в результате чего последний скончался на месте", - отмечается в сообщении компании.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы, в настоящее время ведется расследование.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]