Убийство в Нефтегазовом тресте SOCAR

Во вторник произошел инцидент в Нефтегазостроительном тресте компании SOCAR, в результате которого погиб один человек, сообщает компания.

"Во вторник ориентировочно в 11.50 по местному времени произошел конфликт между двумя рабочими строительно-монтажного отдела №5 Нефтегазостроительного треста SOCAR. Во время конфликта, произошедшего по неизвестной причине, Анар Аскеров нанес ножевое ранение Азеру Халыгову, в результате чего последний скончался на месте", - отмечается в сообщении компании.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы, в настоящее время ведется расследование.

Б.Рустамбеков