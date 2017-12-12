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Дальнее зарубежье 12.12.2017 14:03

В Кремле воспринимают твиты Трампа как его официальные заявления и докладывают их Путину

В Кремле воспринимают Твиттер президента США Дональда Трампа как источник его официальных заявлений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В любом случае, все, что выходит из его авторизованного Твиттера, воспринимается в Москве как его официальные заявления и никак иначе и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией об официальных заявлениях политиков и глав государств из других стран мира", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

В ходе общения ему был задан вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин думает о Твиттере Дональда Трампа, считает ли он, что президенту США "стоит вести себя подобным образом", и является ли поведение Д.Трампа в этой соцсети "уместным или не соответствующим президентскому статусу".

"Я не считаю себя вправе каким-то образом комментировать те или иные действия президента США, это было бы неверным", - сказал Д.Песков.

При этом он напомнил, что российский президент не ведет Твиттер.

"Общаясь в Ярославле с молодежью, он (Путин-ИФ) объяснил, что сам он не хотел бы этого делать, и не считает возможным, чтобы за него это делал кто-то другой, будь то пресс-служба или какие-то подразделения администрации", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТРАМП, ТВИТТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]