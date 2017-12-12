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Дальнее зарубежье 12.12.2017 14:10

В Париже проходит 24-часовая забастовка машинистов

Забастовка машинистов, проходящая в Париже, привела к серьезным перебоям в движении пригородных поездов, передает во вторник французский новостной портал "Локал".

По данным издания, машинисты французской сети электричек RER, обслуживающих столичный регион Иль-де-Франс, будут бастовать в течение 24 часов - до утра среды. Забастовка затронула линии пригородного сообщения RER A и RER B, где в часы пик во вторник ходит лишь половина поездов. Пассажиры будут вынуждены делать пересадки на Северном вокзале, в том числе и те, кто направляется в аэропорт "Шарль де Голль".

Парижский метрополитен, сеть автобусов и трамваев пока что функционируют в обычном режиме, несмотря на забастовку.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАШИНИСТЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]