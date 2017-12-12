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СНГ 12.12.2017 15:30

Песков говорит о гуманитарной обеспокоенности в связи с высказываниями Саакашвили в Киеве

В Кремле "из гуманитарных соображений" с "большой обеспокоенностью" следят за эволюцией заявлений бывшего президента Грузии, а ныне - украинского оппозиционера Михаила Саакашвили.

Во вторник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова М.Саакашвили, который заявил, что, если его принадлежность к агентуре ФСБ РФ будет доказана, его нужно менять на украинских разведчиков в Москве, а глава российского государства якобы "с удовольствием" вышлет для этого самолет.

"С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений, и, конечно, исходя из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении", - заявил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СААКАШВИЛИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]