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Дальнее зарубежье 12.12.2017 14:15

Глава МИД Турции счел недостаточной реакцию арабских стран на ситуацию с Иерусалимом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые арабские страны заняли недостаточно жесткую позицию по вопросу признания США Иерусалима столицей Израиля, передает во вторник телеканал Эн-Ти-Ви.

"Кажется, что некоторые страны воздерживаются от реакции. Мы видим, что некоторые страны исламского мира боятся", - сказал М.Чавушоглу.

"Если мы не защитим Иерусалим сегодня, то когда? Если мы не защитим Иерусалим, одно из самых священных мест ислама, тогда что мы будем защищать?", - добавил он.

Он отметил, что на саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Стамбуле 13 декабря, Турция сделает жесткое заявление по вопросу Иерусалима.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ИЕРУСАЛИМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]