Глава МИД Турции счел недостаточной реакцию арабских стран на ситуацию с Иерусалимом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые арабские страны заняли недостаточно жесткую позицию по вопросу признания США Иерусалима столицей Израиля, передает во вторник телеканал Эн-Ти-Ви.
"Кажется, что некоторые страны воздерживаются от реакции. Мы видим, что некоторые страны исламского мира боятся", - сказал М.Чавушоглу.
"Если мы не защитим Иерусалим сегодня, то когда? Если мы не защитим Иерусалим, одно из самых священных мест ислама, тогда что мы будем защищать?", - добавил он.
Он отметил, что на саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Стамбуле 13 декабря, Турция сделает жесткое заявление по вопросу Иерусалима.
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