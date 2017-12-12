Вопрос о виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе остается без ответа - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что оправдательный приговор суда подозреваемым в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) не дает ответ о том, кто виновен в совершении правонарушений, повлекших гибель 48 человек.

"Решение суда оставило без ответа вопрос о том, кто должен ответить за организацию нарушений массового порядка, которые привели к гибели 48 человек", - говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека на Украине, презентованном в Киеве во вторник.

Миссия отмечает, на момент подготовки доклада по данному делу было определено только два лица, которые вероятно застрелили двух человек. Один из подозреваемых является активистом организации, которая выступает за единство Украины, и на время судебного рассмотрения он находится на свободе, в то время как "сторонники федерализации" оставались под стражей, пока не были оправданы судом.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Суд над обвиняемыми в данном деле начался в ноябре 2014 года. Изначально на скамье подсудимых находился 21 человек. Однако затем обвиняемый Виктор Милютин в конце 2014 - начале 2015 года уехал в Крым.

Еще один из фигурантов дела - Владислав Ильницкий, который до этого был выпущен из-под стражи, в августе текущего года незаконно покинул территорию Украины и выехал в Россию. Таким образом обвиняемых осталось 19, а производства в отношении уехавших обвиняемых выведены в отдельные процессы.

При этом, по меньшей мере, трое подозреваемых на скамью подсудимых так и не попали. Например, Международная консультативная группа и журналистская "Группа 2 мая" обнаружили, что один из потенциальных организаторов событий 2 мая 2014 года в Одессе Александр Грибовский был обменен на захваченных в плен в Донбассе сотрудников СБУ. По данным ряда разрозненных сообщений в СМИ, число подозреваемых по делу, которых обменяли, может достигать полутора десятков.

Сам судебный процесс длительное время практически не двигался, оставаясь сначала на стадии подготовительного заседания, затем на стадии оглашения обвинительного акта и т.д. сначала в Приморском районном суде Одессы, а затем в Малиновском райсуде. Причем рассмотрение затягивалось как из-за обвиняемых и стороны защиты, так и из-за стороны обвинения.

Наконец, 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая данное дело, удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых о своем отводе. И после череды попыток оставить дело на рассмотрении в Одессе, Апелляционный суд Одесской области принял решение передать дело в Черноморск.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд (Черноморск, Одесская область) признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины - массовые беспорядки).

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей). Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.