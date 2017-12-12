В Австрии провели эвакуацию рабочих с газопровода в связи со взрывом

Порядка 50 сотрудников эвакуировали с территории газопровода в федеральной земле Нижняя Австрия после произошедшего взрыва, передает во вторник австрийское издание "Прессе".

По данным местной полиции, в настоящий момент все они находятся в безопасности.

Между тем, СМИ сообщают о различном количестве пострадавших в результате взрыва на газопроводе. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передает данные о 18 пострадавших.

В результате взрыва, по последним данным, погиб один человек.

Ранее австрийская компания OMV сообщила о взрыве на газовом хабе в Баумгартене.

Он будет закрыт согласно стандартным правилам техники безопасности, сообщило агентство Bloomberg.

Компания пока не предоставляет какую-либо дополнительную информацию.