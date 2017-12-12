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Дальнее зарубежье 12.12.2017 14:18

В Австрии провели эвакуацию рабочих с газопровода в связи со взрывом

Порядка 50 сотрудников эвакуировали с территории газопровода в федеральной земле Нижняя Австрия после произошедшего взрыва, передает во вторник австрийское издание "Прессе".

По данным местной полиции, в настоящий момент все они находятся в безопасности.

Между тем, СМИ сообщают о различном количестве пострадавших в результате взрыва на газопроводе. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передает данные о 18 пострадавших.

В результате взрыва, по последним данным, погиб один человек.

Ранее австрийская компания OMV сообщила о взрыве на газовом хабе в Баумгартене.

Он будет закрыт согласно стандартным правилам техники безопасности, сообщило агентство Bloomberg.

Компания пока не предоставляет какую-либо дополнительную информацию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, ГАЗОПРОВОД, ВЗРЫВ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]