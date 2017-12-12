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Регион 12.12.2017 16:01

МЧС Армении будет обмениваться с российскими пограничниками информацией об угрозе стихийных и техногенных бедствий

МЧС Армении и Пограничное управление ФСБ России подписали во вторник в Ереване план сотрудничества, разработанный на основе заключенного в 1994 года соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, стороны договорились оповещать и обмениваться информацией о возникновении или угрозе возникновения стихийных и техногенных бедствий, проводить совместные учения, организовывать аварийно-восстановительные спасательные работы, выявлять территорий, подверженные химическому, радиоактивному и биологическому заражению.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕДСТВИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]