МЧС Армении будет обмениваться с российскими пограничниками информацией об угрозе стихийных и техногенных бедствий

МЧС Армении и Пограничное управление ФСБ России подписали во вторник в Ереване план сотрудничества, разработанный на основе заключенного в 1994 года соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, стороны договорились оповещать и обмениваться информацией о возникновении или угрозе возникновения стихийных и техногенных бедствий, проводить совместные учения, организовывать аварийно-восстановительные спасательные работы, выявлять территорий, подверженные химическому, радиоактивному и биологическому заражению.