В Японии выбрали иероглиф, означающий "север", назвали уходящего 2017 года, сообщает во вторник агентство "Киодо".
В ежегодном голосовании, проведенном японской организацией Kanji Aptitude Testing Foundation, приняли участие 153 тыс. человек, и среди них за этот иероглиф проголосовало более 7 тыс. подданных Японии.
Согласно традиции, настоятель буддийского храма Киёмидзу Сэйхан Мори, начертил выбранный голосованием иероглиф на японской бумаге для каллиграфии васи.
По данным организации, популярность иероглифа "север" объясняется ситуацией, сложившейся вокруг испытаний КНДР.
В прошлом году символом года был выбран иероглиф "золото", также значащий "деньги". Тогда организация заявила, что популярность иероглифа обусловлена надеждами японцев на золотые медали на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, а также волнениями по поводу изменений в финансовой системе Японии.
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