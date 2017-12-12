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Это интересно 12.12.2017 14:46

Иероглиф со значением "север" стал символом уходящего года в Японии

В Японии выбрали иероглиф, означающий "север", назвали уходящего 2017 года, сообщает во вторник агентство "Киодо".

В ежегодном голосовании, проведенном японской организацией Kanji Aptitude Testing Foundation, приняли участие 153 тыс. человек, и среди них за этот иероглиф проголосовало более 7 тыс. подданных Японии.

Согласно традиции, настоятель буддийского храма Киёмидзу Сэйхан Мори, начертил выбранный голосованием иероглиф на японской бумаге для каллиграфии васи.

По данным организации, популярность иероглифа "север" объясняется ситуацией, сложившейся вокруг испытаний КНДР.

В прошлом году символом года был выбран иероглиф "золото", также значащий "деньги". Тогда организация заявила, что популярность иероглифа обусловлена надеждами японцев на золотые медали на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, а также волнениями по поводу изменений в финансовой системе Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ГОД, ИЕРОГЛИФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]