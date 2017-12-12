Жуков оценил потенциал сборной России, которая могла бы поехать на зимнюю Олимпиаду, в 200 спортсменов

Более 200 российских спортсменов могут потенциально поехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчане, но конкретный состав будет определять МОК, сообщил глава ОКР Александр Жуков на пресс-конференции во вторник.

"По нашим подсчетам, потенциально лицензии имеют более 200 российских спортсменов. Но это потенциально. Конкретный состав будет определять Международный Олимпийский комитет", - сказал А.Жуков.

Он затруднился сказать, сколько точно спортсменов могут поехать, еще и потому, что "пока не закончился процесс получения олимпийских лицензий". "Я бы сейчас не стал забегать вперед", - добавил глава ОКР.