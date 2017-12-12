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Спорт 12.12.2017 14:59

Жуков оценил потенциал сборной России, которая могла бы поехать на зимнюю Олимпиаду, в 200 спортсменов

Более 200 российских спортсменов могут потенциально поехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчане, но конкретный состав будет определять МОК, сообщил глава ОКР Александр Жуков на пресс-конференции во вторник.

"По нашим подсчетам, потенциально лицензии имеют более 200 российских спортсменов. Но это потенциально. Конкретный состав будет определять Международный Олимпийский комитет", - сказал А.Жуков.

Он затруднился сказать, сколько точно спортсменов могут поехать, еще и потому, что "пока не закончился процесс получения олимпийских лицензий". "Я бы сейчас не стал забегать вперед", - добавил глава ОКР.

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Тэги: РОССИЯ, ОЛИМПИАДА, СПОРТСМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]