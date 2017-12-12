Словом 2017 года, по версии американского словаря Merriam-Webster, стал "феминизм".
На сайте словаря отмечается, что слово "феминизм" в этом году стало самым частым запросом в словаре. За год слово "феминизм" несколько раз достигало пиковой популярности.
В первый раз запросы возросли на январский "Марш женщин", во второй раз, когда советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что она не считает себя феминисткой.
Повышенный интерес к слову пользователи словаря проявили после премьеры сериала "Рассказ служанки" и фильма "Чудо-женщина".
Последний пик запросов пришелся на конец года, когда СМИ стали публиковать истории, связанные с сексуальными домогательствами.
Также в десятку самых популярных слов вошло complicit ("замешанный"), которое часто употреблялось в связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, в списке есть слово recuse ("взять самоотвод"), empathy ("эмпатия"), syzygy ("сизигия" - выравнивание трех или более астрономических тел в пределах Солнечной системы на одной прямой).
Популярным стало слово gaffe ("оплошность"), связанные с ним запросы выросли после церемонии "Оскар" 2017 года, на которой перепутали номинантов на звание "лучшего фильма".
На 35000% выросли запросы по слову dotard ("безумный старикашка"), после того как его употребило северокорейское агентство ЦТАК в комментарии лидера КНДР Ким Чен Ына о Д.Трампе.
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