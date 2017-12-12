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Это интересно 12.12.2017 15:02

Словарь Merriam-Webster назвал "феминизм" словом 2017 года

Словом 2017 года, по версии американского словаря Merriam-Webster, стал "феминизм".

На сайте словаря отмечается, что слово "феминизм" в этом году стало самым частым запросом в словаре. За год слово "феминизм" несколько раз достигало пиковой популярности.

В первый раз запросы возросли на январский "Марш женщин", во второй раз, когда советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что она не считает себя феминисткой.

Повышенный интерес к слову пользователи словаря проявили после премьеры сериала "Рассказ служанки" и фильма "Чудо-женщина".

Последний пик запросов пришелся на конец года, когда СМИ стали публиковать истории, связанные с сексуальными домогательствами.

Также в десятку самых популярных слов вошло complicit ("замешанный"), которое часто употреблялось в связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, в списке есть слово recuse ("взять самоотвод"), empathy ("эмпатия"), syzygy ("сизигия" - выравнивание трех или более астрономических тел в пределах Солнечной системы на одной прямой).

Популярным стало слово gaffe ("оплошность"), связанные с ним запросы выросли после церемонии "Оскар" 2017 года, на которой перепутали номинантов на звание "лучшего фильма".

На 35000% выросли запросы по слову dotard ("безумный старикашка"), после того как его употребило северокорейское агентство ЦТАК в комментарии лидера КНДР Ким Чен Ына о Д.Трампе.

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Тэги: США, СЛОВАРЬ, ФЕМИНИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]