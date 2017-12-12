Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0012 RUR   0.0288 GBR   2.2678 TRY   0.4429

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 14 Дек 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2017 15:21

Безработица в странах ОЭСР в октябре вернулась на докризисный уровень - 5,6%

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре опустился на 0,1 процентного пункта и составил 5,6%, что является минимумом с докризисного уровня.

Как сообщается в пресс-релизе ОЭСР, всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 35,1 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 2,5 млн меньше.

В еврозоне безработица в октябре снизилась до 8,8% с 8,9% в предшествующий месяц. При этом в странах Европейского союза показатель также снизился на 0,1 п.п. - до 7,4%.

В США безработица опустилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, в Южной Корее - до 3,6% с 3,7%. Между тем в Японии показатель остался стабильным - 2,8%.

В Чехии безработица находится на самом низком уровне среди стран ОЭСР - 2,7%, максимальный показатель зафиксирован в Испании (16,7%). В обоих случаях уровень не изменился по сравнению с сентябрем.

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в октябре снизилась до 11,8% с 11,9%. Тем не менее, в еврозоне она остается чрезвычайно высокой - 18,6%, во многом из-за таких стран, как Испания (38,2%), Италия (34,7%) и Греция (40,2% в августе, последние доступные данные).

Среди женщин доля безработного населения в октябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 5,8%, а среди мужчин - осталась на отметке 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


Похожие новости


Конвенцию по реформе системы двусторонних налоговых соглашений подпишут более 60 стран ОЭСР подтвердила прогнозы роста мировой экономики - на 3,3% в 2017г., на 3,6% в 2018 г Загрязнение воздуха будет стоить миру $2,6 трлн в год и убьет 200 млн людей за 45 лет - ОЭСР ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2015-2016 гг Безработица в странах ОЭСР в сентябре снизилась с 7,3% до 7,2% Безработица в странах ОЭСР в августе снизилась до 7,3%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]