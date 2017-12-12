Безработица в странах ОЭСР в октябре вернулась на докризисный уровень - 5,6%

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре опустился на 0,1 процентного пункта и составил 5,6%, что является минимумом с докризисного уровня.
Как сообщается в пресс-релизе ОЭСР, всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 35,1 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 2,5 млн меньше.
В еврозоне безработица в октябре снизилась до 8,8% с 8,9% в предшествующий месяц. При этом в странах Европейского союза показатель также снизился на 0,1 п.п. - до 7,4%.
В США безработица опустилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, в Южной Корее - до 3,6% с 3,7%. Между тем в Японии показатель остался стабильным - 2,8%.
В Чехии безработица находится на самом низком уровне среди стран ОЭСР - 2,7%, максимальный показатель зафиксирован в Испании (16,7%). В обоих случаях уровень не изменился по сравнению с сентябрем.
Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в октябре снизилась до 11,8% с 11,9%. Тем не менее, в еврозоне она остается чрезвычайно высокой - 18,6%, во многом из-за таких стран, как Испания (38,2%), Италия (34,7%) и Греция (40,2% в августе, последние доступные данные).
Среди женщин доля безработного населения в октябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 5,8%, а среди мужчин - осталась на отметке 5,5%.
Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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