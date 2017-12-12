Рухани до конца года совершит визит в Азербайджан

Президент Хасан Рухани совершит в ближайшие дни визит в Азербайджан, сказал посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Визит президента Рухани состоится в ближайшее время»,- отметил Д.Джахангирзаде журналистам во вторник.

По слова дипломата, Х.Рухани также ознакомится с ходом строительства азербайджано-иранского автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне.

Ф.Исазаде