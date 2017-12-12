Причиной взрыва на газопроводе в Австрии стали технические неполадки - полиция

Техническая неисправность стала причиной взрыва на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия, вследствие чего погиб один человек и десятки пострадали, сообщила во вторник местная полиция.

"Причиной взрыва в Баумгартене стали технические неполадки", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" полиции.

СМИ сообщают о различном числе пострадавших в результате взрыва на газопроводе. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передало данные о 18 пострадавших.

Кроме того, в СМИ поступила информация о гибели одного человека.

Ранее австрийская компания OMV сообщила о взрыве на газовом хабе в Баумгартене.

Он будет закрыт согласно стандартным правилам техники безопасности, сообщило агентство Bloomberg.