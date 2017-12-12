Мэр Сан-Франциско скончался на 66-м году жизни

Мэр американского города Сан-Франциско Эдвин Ли ушел из жизни во вторник в возрасте 65 лет, сообщает телеканал Эн-Би-Си.

Э.Ли скончался в городской больнице в окружении близких и друзей. Причина смерти пока не уточняется.

Он родился в 1952 году в Сиэтле. Его родители эмигрировали в США из китайской провинции Гуандун в 1930-х годах.

Мэром Сан-Франциско он был избран в январе 2011 года, спустя четыре года он был переизбран на второй срок. Э.Ли стал первым американцем азиатского происхождения, который возглавил городскую администрацию Сан-Франциско.