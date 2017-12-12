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Дальнее зарубежье 12.12.2017 16:01

Мэр Сан-Франциско скончался на 66-м году жизни

Мэр американского города Сан-Франциско Эдвин Ли ушел из жизни во вторник в возрасте 65 лет, сообщает телеканал Эн-Би-Си.

Э.Ли скончался в городской больнице в окружении близких и друзей. Причина смерти пока не уточняется.

Он родился в 1952 году в Сиэтле. Его родители эмигрировали в США из китайской провинции Гуандун в 1930-х годах.

Мэром Сан-Франциско он был избран в январе 2011 года, спустя четыре года он был переизбран на второй срок. Э.Ли стал первым американцем азиатского происхождения, который возглавил городскую администрацию Сан-Франциско.

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Тэги: США, САН/ФРАНЦИСКО, МЭР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]