Посол США в Лондоне ожидает визита Трампа в Великобританию в 2018 году

Посол США в Лондоне Вуди Джонсон не исключает, что президент США Дональд Трамп посетит Великобританию в течение следующего года, передает во вторник Би-би-си.
"Я думаю, что он приедет (в 2018 году - ИФ). Официального объявления не было, но я надеюсь, что он приедет", - сказал В.Джонсон.
В.Джонсон назвал отношения между США и Великобританией "очень-очень хорошими". По его словам, разногласия с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй после того, как Д.Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео ультраправой британской активистки, "скорее всего, неправильно поняли".
В ноябре Д.Трамп поделился в Twitter тремя видео, размещенными активисткой ультраправой британской организации Britain First. После этого представитель Т.Мэй заявил, что в офисе премьер-министра считают "неправильным" поступок президента США.
Премьер-министра Великобритании после инцидента с видео призвали отозвать приглашение Д.Трампу.
Информация о возможном визите Д.Трампа в Великобританию появляется в СМИ с момента его инаугурации в конце января. Ожидается, что Д.Трамп может посетить Великобританию не с официальным, а с рабочим визитом. Соответственно он не будет встречаться с королевой Елизаветой II.
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