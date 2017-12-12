Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0012 RUR   0.0288 GBR   2.2678 TRY   0.4429

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 14 Дек 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2017 18:03

Делегация Дамаска отказывается от прямых переговоров в Женеве, тем самым затрудняя переговорный процесс, заявляют в оппозиции

Представители сирийской оппозиции утверждают, что правительственная делегация Сирии мешает проведению переговоров в Женеве, выдвигая новые предварительные условия, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" АП.

Официальный представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Яхъя аль-Ариди рассказал, что представители правительственной делегации якобы заявили специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре об отказе от прямых переговоров и настаивают на контактах в Женеве через посредника.

Я.Аль-Ариди отметил, что оппозиция рассматривает проведение переговоров через посредника как новое предварительное условие, выдвинутое Дамаском.

АП пока не получило комментарий от делегации правительства Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Для прямых межсирийских переговоров оппозиция должна снять требование об отставке Асада - российский дипломат Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции Сирийская вооруженная оппозиция приедет на переговоры в Астану - МИД Казахстана В сирийской оппозиции по-прежнему против дальнейшего пребывания Асада у власти Де Мистура призывает рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров Турция побуждает сирийских оппозиционеров к участию в переговорах с Дамаском - премьер Давутоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]