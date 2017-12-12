Делегация Дамаска отказывается от прямых переговоров в Женеве, тем самым затрудняя переговорный процесс, заявляют в оппозиции

Представители сирийской оппозиции утверждают, что правительственная делегация Сирии мешает проведению переговоров в Женеве, выдвигая новые предварительные условия, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" АП.

Официальный представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Яхъя аль-Ариди рассказал, что представители правительственной делегации якобы заявили специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре об отказе от прямых переговоров и настаивают на контактах в Женеве через посредника.

Я.Аль-Ариди отметил, что оппозиция рассматривает проведение переговоров через посредника как новое предварительное условие, выдвинутое Дамаском.

АП пока не получило комментарий от делегации правительства Сирии.