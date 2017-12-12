Министерство иностранных дел Армении организует мероприятие "Неделя НАТО" в рамках Программы индивидуального партнерства республики с Североатлантическим альянсом.

Как сообщает пресс-служба МИД, мероприятие проводится в сотрудничестве с Министерством обороны Армении, при содействии офиса НАТО на Кавказе, посольств Германии, США и Великобритании в Ереване.

В рамках "Недели НАТО" будет проведено обсуждение по теме отношений Армении с Альянсом, планируется посещение участниками мероприятия военной академии в Ереване.