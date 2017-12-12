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Регион 12.12.2017 18:16

В Армении пройдет "Неделя НАТО"

Министерство иностранных дел Армении организует мероприятие "Неделя НАТО" в рамках Программы индивидуального партнерства республики с Североатлантическим альянсом.

Как сообщает пресс-служба МИД, мероприятие проводится в сотрудничестве с Министерством обороны Армении, при содействии офиса НАТО на Кавказе, посольств Германии, США и Великобритании в Ереване.

В рамках "Недели НАТО" будет проведено обсуждение по теме отношений Армении с Альянсом, планируется посещение участниками мероприятия военной академии в Ереване.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]